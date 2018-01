Irã não vai abandonar atividade atômica, diz Ahmadinejad O Irã não vai ceder à pressão internacional para abandonar seu ciclo de combustível nuclear, disse nesta sexta-feira, 16, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, um dia depois de a Organização das Nações Unidas ter aprovado novas sanções contra Teerã devido a seu programa atômico. "Temos um ciclo de combustível nuclear. Não vamos desistir dele sob pressão. Ao realizar as reuniões (da ONU) vocês (potências ocidentais) não podem bloquear o caminho da nação iraniana", disse Ahmadinejad em um comício na cidade de Khatam, noticiou a agência de notícias IRNA. O esboço de uma resolução para impor novas sanções da ONU ao Irã devido ao seu programa nuclear foi enviado para o conselho na quinta-feira. Ele já foi aprovado pelos cinco membros do conselho com poder de veto - Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia. A nova medida vai penalizar o Irã por se recusar a suspender o enriquecimento de urânio, que pode ser usado para fazer bombas nucleares ou para fins pacíficos. As sanções serão suspensas se o Irã ceder e voltar às negociações. O Ocidente teme que a atividade atômica tenha o objetivo de construir armas atômicas. O Irã nega a acusação.