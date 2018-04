Irã nega denúncia de que tem apoiado milícias no Iraque O Irã rechaçou nesta terça-feira as denúncias de que tem equipado e treinado milícias xiitas no Iraque, sob suspeita de impor sua influência política no país vizinho. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Ramin Mehmanparast, chamou as denúncias de "suspeitas" e "diabólicas". "Há sérias dúvidas sobre as intenções e objetivos das revelações", afirmou o porta-voz.