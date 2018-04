Irã nega estar em negociações secretas com EUA O Irã negou neste domingo uma reportagem do jornal The New York Times de que teria concordado em manter conversas bilaterais diretas com os EUA sobre seu programa nuclear. "Não estamos envolvidos nisso neste momento", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Ali Akbar Salehi, ao ser questionado sobre a matéria do Times.