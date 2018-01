Irã nega interferência em assuntos do Iraque Em meio às acusações de que Teerã estaria insuflando os xiitas iraquianos, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Kamal Kharrazi, negou que o governo de seu país esteja interferindo nos assuntos do Iraque. "É interessante que os americanos, que ocuparam o Iraque, acusem agora os países vizinhos de ingerência", ironizou o ministro. Kharrazi fez a declaração durante a entrevista coletiva conjunta, em Teerã, com o ministro de Relações Exteriores da França - outro país que enfrenta dificuldades diplomáticas com os EUA por causa da guerra no Iraque -, Dominique de Villepin. O administrador americano designado para o Iraque, o general da reserva Jay Garner, voltou a acusar diretamente o Irã de estar tentando exercer influência sobre os xiitas iraquianos, durante a cerimônia religiosa de quarta-feira que concentrou mais de um milhão de fiéis em Kerbala, ao sul de Bagdá - muitos dos quais gritavam palavras de ordem contra a ocupação dos EUA e reivindicavam a instauração de um Estado islâmico no país. "Tudo aquilo foi muito bem organizado. Acho que poderíamos encontrar muita influência iraniana ali", disse Garner. Os muçulmanos xiitas - que dominam a política iraniana - são mais de 60% da população iraquiana, de 24 milhões de habitantes. Deposto o regime de Saddam Hussein, evitar que os xiitas instalem um regime teocrático no Iraque deve ser um dos maiores desafios das forças de ocupação. Durante a entrevista em Teerã, De Villepin afirmou que o Irã e outros vizinhos do Iraque "têm um importante papel a desempenhar na construção do futuro iraquiano". Washington, por seu lado, já deixou claro que quer o Irã longe dos assuntos que envolvem o Iraque. Em declarações à rádio iraniana, Kharrazi disse que o único desejo de seu país é o estabelecimento de um governo "democrático e representativo" no Iraque, razão pela qual as acusações de ingerência feitas por Washington são "infundadas e tendem a buscar pretextos". Veja o especial :