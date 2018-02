Irã nega participação no atentado contra israelenses

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Ramin Mehmanparast, afirmou que as acusações visam desviar a atenção do papel israelense no assassinato de cientistas iranianos que trabalhavam no programa nuclear do país. Teerã diz que o Mossad, agência de espionagem de Israel, está por trás das mortes de cientistas ocorridas desde 2010, bem como outras operações clandestinas, inclusive ataques com vírus de computador.

"O regime sionista, que teve um papel direto no assassinato de nossos cientistas nucleares, faz acusações levianas para desviar a atenção global de sua própria natureza terrorista", declarou Mehmanparast.

A explosão que atingiu os turistas israelenses ocorreu logo após as vítimas terem entrado no ônibus que saía do aeroporto da cidade de Burgas, leste da Bulgária, para o hotel em que iriam se hospedar. As informações são da Associated Press.