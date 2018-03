Irã nega que filho de Bin Laden esteja no país Um filho do líder da rede terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, não está no Irã como tem noticiado a imprensa árabe, disse neste sábado um porta-voz oficial do governo iraniano, informa a agência oficial Isna. Hamid-Reza Assefi negou ainda que a polícia iraniana tenha prendido Ayman Zawahiri, o número dois da Al Qaeda. A informação da prisão do braço direito de Bin Laden também havia sido dada pela imprensa árabe. Nas últimas semanas, aumentaram os rumores de que Zawahiri estaria entre os 500 iraquianos que teriam entrado ilegalmente no Irã pelo Afeganistão.