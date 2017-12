Irã nega que sua embaixada tenha sido alvo de ataque O Governo iraniano negou que sua embaixada em Bagdá tenha sido alvo neste domingo de um atentado com carro-bomba, segundo a agência iraniana "Irna", que cita fontes governamentais. "A explosão não ocorreu nas cercanias da embaixada, nenhum dos funcionários ficou ferido e o prédio da embaixada não foi danificado. Este atentado não tem nada a ver com a legação diplomática" iraniana, afirmou a agência de notícias "Irna", citando um "responsável do Governo" do Irã. No entanto, fontes policiais iraquianas informaram que um civil morreu e outros quatro ficaram feridos na explosão de um carro-bomba nas proximidades da sede da embaixada iraniana em Bagdá. As fontes afirmaram que o carro-bomba estava estacionado a cerca de 100 metros da legação diplomática, que se encontra nas proximidades da amuralhada "zona verde", que acolhe as sedes das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido, assim como edifícios governamentais iraquianos.