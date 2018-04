Irã nega suspensão de venda de petróleo para seis países europeus

Atualizado às 11h50

TEERÃ - O governo do Irã negou que tenha paralisado a exportação de petróleo a seis países europeus em retaliação às sanções impostas pela União Europeia ao produto. O Ministério do Petróleo desmentiu as informações do canal Press TV e disse que qualquer decisão como essa seria tomada apenas pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional. A emissora tinha como manchete "Irã corta exportação de petróleo para seis países da Europa".

De acordo com o canal, os países afetados são Holanda, Grécia, França, Portugal, Espanha e Itália. Pouco tempo após os anúncio, o barril de petróleo do tipo Brent ficou US$ 1 mais caro, chegando a US$ 118,35.

Os 27 países da União Europeia decidiram parar de importar o petróleo iraniano a partir de 1º de julho deste ano devido ao controverso programa nuclear mantido pela nação persa. Em 4 de fevereiro, o Ministério do Petróleo do Irã havia dito que cortaria a venda a alguns Estados europeus.

As sanções do bloco europeu foram adotadas em razão do programa nuclear iraniano, que, diz o Ocidente, visa à produção de armas atômicas. Teerã, porém, nega as acusações de afirma que enriquece urânio apenas para fins pacíficos.

Negociações

Apesar do corte nas exportações, o governo de Teerã entregou também nesta quarta uma carta à chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, dizendo estar pronto para retomar as negociações sobre seu programa nuclear, segundo o canal Al-Alam.

O corte nas exportações e a entrega da carta ocorrem no dia em que o país persa anunciou uma nova geração de centrífugas para enriquecimento de urânio e transmitiu imagens do presidente Mahmoud Ahmadinejad introduzindo combustível em um reator nuclear, em uma aparente demonstração tecnológica do governo.