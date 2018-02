Irã nega ter comprado silêncio de Menem O regime iraniano desmentiu ontem reportagem do The New York Times de que pagou US$ 10 milhões ao ex-presidente argentino Carlos Menem para a acorbertar o envolvimento do Irã no atentato terrorista de 18 de julho de 1994 em Buenos Aires contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), que deixou 85 mortos e mais de 200 feridos. "Essa reportagem não tem nenhum fundamento", assegurou o chanceler iraniano, Hamid Reza Assefi. "Não passa de mais um fantástico conto jornalístico." Já Menem, de 72 anos, que na época eximiu o Irã de qualquer responsabilidade, qualificou ontem de "manobra e mentira" a denúncia. "Contratarei um estudo jurídico dos EUA para iniciar um processo por danos e prejuízos, por calúnia e difamação. Nesta oportunidade não vou me calar", ameaçou à rede CNN. O senador Eduardo Menem, irmão do ex-presidente, também protestou da tribuna do Senado, acusando o jornal nova-iorquino de fazer campanha para difamar o irmão, que disputa um novo mandato presidencial. O jornal reproduz documento sigiloso que lhe teriam enviado "investigadores argentinos". Ele contém depoimento de um ex-agente secreto iraniano identificado como Abdolghassem Mesbahi (ler ao lado). Segundo o ex-agente, a soma foi depositada pelo Irã numa conta bancária na Suíça, indicada pelo próprio Menem. O líder da comunidade judaica argentina, José Hercman, aplaudiu a iniciativa do diário nova-iorquino, com uma ressalva: "É bem-vinda se contribuir para o avanço das investigações." A comunidade judaica local acusa o governo Menem (1989-1999) de nada ter feito para esclarecer o atentado, além de prender um policial e um motorista de táxi. Por sua vez, parentes das vítimas reagiram, pedindo à Secretaria de Inteligência do Estado (Side), que abra seus arquivos sobre os presumíveis atos de acobertamento do caso Amia pelo governo peronista. Em Washington, o governo americano disse não contar com "evidências claras" que relacionem o Irã àquele atentado.