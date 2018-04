Irã nega ter dado dinheiro ao governo do Afeganistão

Veja também:

Em comunicado divulgado através da imprensa iraniana, a embaixada qualificou a notícia como "grotesca" e negou que Omar Daudzai, chefe de gabinete de Karzai, atuasse de intermediário.

"Tratam-se de rumores infundados e insultantes que têm como único objetivo influenciar a opinião pública e prejudicar as relações entre dois países amigos. A embaixada da República Islâmica do Irã no Afeganistão rejeita essa denúncia falsa, ridícula e insultante do The New York Times", diz a nota.

"Os vínculos históricos e culturais entre as duas nações são tão firmes que superam esta campanha de mentiras orquestrada pela imprensa ocidental", acrescenta a nota, divulgada pela agência de notícias local Isna.

Em artigo publicado no sábado, o jornal nova-iorquino afirmava que Omar Daudzai tinha recebido dinheiro de forma regular procedente do Irã. Apesar da recusa, porém, Karzai admitiu mais cedo que seu país recebe dinheiro do Irã em troca de "boas relações" e que os EUA também repassam dinheiro ao seu governo. Segundo o New York Times, a quantia dada pelo Irã chega a quase US$ 1 milhão e é passada duas vezes por ano.