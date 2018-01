Irã nega ter organizado atentado na Argentina - O governo do Irã rechaçou hoje (07) as acusações feitas por um de seus ex-agentes de inteligência, segundo as quais Teerã teria planejado um atentado contra um centro judaico na Argentina em 1994. Ontem, Abdolghassem Mesbahi disse a um tribunal de Buenos Aires que o Irã havia organizado o atentado contra a AMIA, no qual morreram 85 pessoas e mais de 200 ficaram feridas. O testemunho foi feito através de uma videoconferência da Alemanha onde o iraniano está sob custódia da embaixada dos EUA. O porta-voz da Chancelaria iraniana, Hamid Reza Asefi, negou hoje as acusações de Mesbahi e disse que o juiz que preside a investigação atua por motivos políticos. Segundo Asefi, as acusações "são mentiras espalhadas por círculos sionistas e pelo juiz da causa com o objetivo de encobrir um complô político contra a República Islâmica". Mesbahi fugiu do Irã há sete anos e vive atualmente exilado na Alemanha. De acordo com a imprensa argentina, ele disse que o atentado foi "organizado e executado" pelo Irã. Com base em um testemunho prévio de Mesbahi, um juiz argentino ordenou em março a prisão de quatro diplomatas iranianos que trabalhavam em Buenos Aires durante o atentado.