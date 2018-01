Irã negocia com UE em dois dias O principal negociador nuclear iraniano, Ali Larijani, declarou nesta quinta-feira que dentro de dois dias se reunirá com o responsável de Política Externa da União Européia (UE), Javier Solana, "em algum lugar da Europa". Larijani falou a um grupo de jornalistas após chegar a Madri, onde nesta quinta-feira se reunirá com o chefe de Governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, e com o ministro de Relações Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Eles deverão analisar a crise provocada pelo programa de enriquecimento de urânio do Irã. Larijani está hospedado no mesmo hotel que o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, também em visita à Espanha. Larijani esteve em Madri no dia 7 de julho, também para falar com Zapatero e Moratinos. Na ocasião, ele se mostrou otimista em relação à possibilidade de chegar a um acordo com a comunidade internacional na questão nuclear, mas sem fixar prazos.