Irã negocia fornecimento de petróleo à Coreia do Norte O Irã está em negociações para fornecer petróleo para a Coreia do Norte, afirmou o ministro do Petróleo iraniano, Rostam Ghasemi, de acordo com a Agência de Notícias da República Islâmica. O movimento pode aprofundar a tensão entre o Ocidente e os dois países. Uma fonte disse que as negociações estão em andamento há meses, por meio de uma empresa intermediária.