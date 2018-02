Irã neutraliza tentativa de sabotagem a programa nuclear

O vice-diretor do programa nuclear do Irã, Asghar Zarean, afirmou à publicação Arman que os especialistas do país evitaram a tentativa em "semanas recentes", mas não entrou em detalhes sobre o momento em que isso se deu. "Graças ao estado de alerta total de nossos colegas, fomos capazes de detectar e impedir uma tentativa de sabotagem", afirmou Zarean, que também está na chefia do setor de segurança da agência nuclear iraniana.

Zarean disse que um país estrangeiro não identificado está por detrás da tentativa, mas não ofereceu detalhes sobre o objetivo dos sabotadores. A água pesada utilizada nos tanques não é radioativa, mas é importante para que os reatores gerem energia e também na produção de armas nucleares. O Irã possui apenas um reator de água pesada, na cidade de Arak, que ainda está em construção.

"O inimigo deveria saber que não pode tomar ações contra as atividades nucleares do Irã", afirmou Zarean. "O Irã é capaz de localizar e neutralizar qualquer sabotagem nos campos de software e hardware".

Teerã há muito acusa países ocidentais de tentarem articular uma estratégia para sabotar seu programa nuclear, que a comunidade internacional acredita estar ativo para a produção de armas nucleares. O Irã nega as acusações e chegou a entrar em diálogo com os Estados Unidos e aliados para garantir que os reatores não sejam utilizados para criar armamentos, mas o acordo corre o risco de não ser assinado antes do prazo final do dia 24 de novembro. Fonte: Associated Press.