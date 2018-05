Irã nuclear poderá deter ação de Israel, diz oficial

Eshel disse que se Israel for "forçado a fazer coisas no Líbano ou na Faixa de Gaza, se esse lugares estiverem sob uma guarda-chuvas nuclear do Irã, poderia ser diferente". Israel teme que um Irã com armas nucleares ameace sua existência e afirmou que atacará o Irã se as sanções e embargos internacionais contra Teerã não surtirem o efeito de suspender o programa nuclear da República Islâmica.

O Irã afirma que seu programa nuclear tem apenas objetivos pacíficos, como a geração de eletricidade e a produção de isótopos para uso medicinal.

As informações são da Associated Press.