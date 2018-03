Irã oferece linhas de crédito de US$ 4 bi para a Síria O Irã abriu duas linhas de crédito, totalizando US$ 4 bilhões, para a Síria, e pode ampliar esse volume, para ajudar a conter os efeitos do embargo internacional sobre o país. "O Irã continua a apoiar a Síria, abrindo uma linha de crédito de US$ 1 bilhão para financiar a importação de diferentes itens e outra linha de crédito de US$ 3 bilhões para financiar a compra de petróleo e produtos associados", disse o presidente do banco central sírio, Adib Mayale, segundo noticiado pelo jornal estatal Tishreen.