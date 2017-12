Irã oferece sua experiência nuclear a países do Golfo O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou neste sábado que seu país está disposto a oferecer sua experiência e tecnologia nuclear a países da região do Golfo Pérsico, especialmente ao Kuwait, informou a televisão publica iraniana. Segundo a cadeia, Ahmadinejad fez as declarações durante sua reunião em Teerã com Mohammed Zefollah Shirar, conselheiro do emir do Kuwait, xeque Sabah al-Ahmad al-Sabah. "As fortes relações e o intercâmbio de idéias entre os países da região, especialmente entre Irã e Kuwait, debilitarão as conspirações dos inimigos", assegurou Ahmadinejad. O presidente ultraconservador insistiu, além disso, que os "inimigos tentam provocar a insegurança e a inimizade no Oriente Médio, e por isso os países do Golfo Pérsico devem tentar promover a estabilidade e a segurança" na região. O enviado especial do Emir do Kuwait, afirmou que a ampla colaboração e o intercâmbio de idéias com Teerã beneficiará os estados da região. Apesar do Irã insistir em que suas atividades nucleares só têm fins pacíficos, Estados Unidos e Europa acusam o país de usar seu programa nuclear para fins militares.