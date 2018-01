Irã parabeniza Hamas por vitória eleitoral O governo iraniano parabenizou nesta quinta-feira o movimento de resistência Islâmico Hamas pela vitória nas eleições parlamentares palestinas, informou a agência de notícias iraniana Irna. Segundo nota publicada no site da entidade controlada pelo governo de Teerã, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Hamid-Reza Asefi, disse que o povo palestino optou pela "resistência". Para Teerã, o resultado do pleito indicaria "a firme determinação dos palestinos de continuar a luta e a resistência contra a ocupação sionista". A análise se contrapõe às avaliações de governos ocidentais e de Israel, para quem a vitória do Hamas seria um sinal da insatisfação do povo palestino em relação a corrupção do governo encabeçado pela Fatah. "A República Islâmica do Irã congratula o grande povo palestino, o Hamas e todos os combatentes palestinos nessa ocasião e torce para que a forte presença do Hamas no espectro político palestino traga avanços importantes para a nação Palestina", declarou Asefi. Asefi disse ainda que a reação dos EUA ao resultado era previsível e completou com uma provocação ao governo americano: "Os EUA só aceitam os resultados favoráveis a seus interesses. Os apoiadores do regime sionista e precisam analisar corretamente o desenvolvimento regional e abrir os olhos para a inegável realidade do Oriente Médio".