Irã pede a ONU que convença Israel a desistir de arma nuclear O Irã pediu para que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) exija que Israel desista de suas armas nucleares. O embaixador iraniano na ONU, Javad Zarif, escreveu para as 15 nações do Conselho de Segurança depois que o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, deixou subentendido pela primeira vez que seu país tinha armas nucleares, durante uma entrevista a uma emissora de TV da Alemanha. Israel jamais havia reconhecido que possui bombas atômicas e, diferentemente do Irã, não é membro do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (NPT). "Israel provavelmente teria cerca de 200 armas nucleares", disse Hans Blix, ex-diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), em junho passado. As declarações de Olmert provocaram sérias críticas de países árabes, que acreditam que Europa e Estados Unidos não estão trabalhando corretamente ao pressionar somente o Irã a suspender suas atividades nucleares enquanto ignoram as armas israelenses. A carta iraniana foi o primeiro documento formal pedindo para que o Conselho de Segurança tome providências contra Israel. O Irã, que freqüentemente está em negociação com o Conselho de Segurança por sofrer sanções em relação a suas ambições nucleares, informou que seu programa nuclear procura apenas produzir energia elétrica e não armas. Zarif quer que o Conselho "exija que Israel abandone as armas nucleares e urgentemente associe-se ao NPT e, sem demora, relacione todas as instalações nucleares ao IAEA."