IRA pede desculpas às famílias de suas vítimas Numa decisão sem precedentes, o católico Exército Republicano Irlandês (IRA, pela sigla em inglês) pediu desculpas nesta terça-feira às famílias das vítimas civis da violenta luta de 30 anos contra o controle britânico da Irlanda do Norte. O grupo separatista é acusado da morte de 3.600 pessoas nesse período, das quais 640, civis. Sob intensa pressão interna e externa para renunciar definitivamente às armas, o IRA enviou mensagem assinada pelo chefe supremo, P. O´Neill, ao jornal republicano de Belfast An Phoblacht, na qual apresenta "sinceras desculpas e condolências" aos parentes das vítimas de três décadas de conflitos e atentados. O documento destaca também que reconhece o sofrimento das famílias dos combatentes mortos de todas as partes envolvidas na luta. Desde o histórico acordo de abril de 1998 entre católicos e protestantes, conhecido como Acordo da Sexta-Feira Santa, a organização extremista católica deixou de lado as armas, pondo o arsenal sob controle de uma comissão internacional de desarmamento. Hoje, o grupo renovou seu apoio ao acordo. "Mantemos nosso total compromisso com o processo de paz e assumimos os desafios e dificuldades decorrentes. Isso inclui o reconhecimento dos erros que cometemos no passado e as feridas e dor que causamos", destaca a nota do IRA. As desculpas públicas ocorreram a seis dias do trigésimo aniversário da chamada "Sexta-Feira Sangrenta" - quando, em 21 de julho de 1972, o IRA detonou 20 bombas em Belfast que causaram a morte de nove pessoas e ferimentos em pelo menos 300. Esses atentados marcaram a retomada da luta dos católicos republicanos pela incorporação da Irlanda do Norte de maioria protestante à católica República da Irlanda. "Portanto, é apropriado que no aniversário dessa trágica ocorrência reconheçamos todas as mortes e feridas provocadas por nós aos não combatentes e ofereçamos sinceras desculpas e sentimentos a suas famílias", sustenta o IRA no comunicado. Na próxima semana, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, deverá adotar uma posição pública sobre o cessar-fogo decretado há quatro anos pelo IRA. Blair dirá se ele vem ou não sendo cumprido. O primeiro-ministro da Irlanda do Norte, o líder protestante David Trimble, tem acusado o IRA de envolvimento em recentes explosões de violência na capital norte-irlandesa e chegou a pedir a Blair que adote represálias contra o Sinn Fein (braço político do IRA, com representação na assembléia legislativa e no próprio governo do Ulster). Londres manifestou satisfação. "Se o pedido de desculpas tem verdadeiramente a intenção de aliviar o doloroso legado de três décadas de conflito, é bem recebido", reagiu um porta-voz do primeiro-ministro Tony Blair. Grupos dissidentes do IRA, como o chamado IRA Autêntico, rejeitam o Acordo de paz da Sexta-Feira Santa e mantêm a campanha de violência contra a "dominação protestante do território".