Irã pede "diálogo de civilizações" com os EUA O presidente do Irã, Mohammad Khatami, sugeriu o diálogo como solução para os conflitos globais, mas disse não ver possibilidades de conversações políticas com os Estados Unidos, por conta da falta de respeito do governo americano pelo governo islâmico iraniano. ?O diálogo a que me refiro é entre culturas e civilizações, entre eruditos e sábios?, disse Kathami a repórteres, depois de perguntado se iria conversar com o vice-presidente dos EUA, Richard Cheney, que também estará em Davos para o Fórum Econômico Mundial. Kathami previu que haverá eleições livres no Irã em fevereiro, a despeito da iniciativa de religiosos linha-dura de vetar candidaturas de políticos reformistas. ?Se Deus quiser, teremos uma boa eleição?, disse. Perguntado sobre as notícias de que a Coréia do Norte teria fornecido tecnologia nuclear para o Irã, o presidente foi categórico: ?Nego que tenham ocorrido carregamentos de material nuclear da Coréia do Norte para o Irã?.