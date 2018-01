Irã planeja adquirir US$ 7 bi em armas da Rússia O Irã planeja adquirir cerca de US$ 7 bilhões em armas russas nos próximos anos, e irá desconsiderar as objeções dos EUA sobre o negócio, disse o embaixador iraniano na Rússia, Mehdi Safari, em uma entrevista publicada ontem pelo jornal moscovita Rossiskaya Gazeta. De acordo com o diário, faz parte do acordo também o treinamento de especialistas em armas iranianos na Rússia. A entrevista antecede uma viagem oficial do presidente iraniano, Mohammad Khatami, a Moscou em março. A Rússia vende abertamente ao Irã tanques, veículos blindados munições e outras armas, mas o Departamento de Estado do EUA acusa algumas companhias russas de exportar tecnologia de mísseis proibida. A Rússia nega as acusações. Washington vem pressionando Moscou para cessar também as vendas de armas convencionais ao Irã, o que tecnicamente poderia levar os EUA a aplicarem sanções à Rússia de acordo com uma lei norte-americana que proíbe o comércio com Estados que patrocinem o terrorismo.