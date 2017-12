Irã pode produzir água pesada, diz parlamentar Um deputado do Parlamento iraniano afirmou nesta sexta-feira que seu país conseguiu a tecnologia necessária para a produção de água pesada, utilizada na refrigeração do processo de fissão do urânio, informa a agência iraniana "Fars". "O acesso a esta tecnologia pode servir à República Islâmica em suas negociações sobre o caso nuclear", disse o representante da província de Mashad no Parlamento, Ali Asgari. "Os detalhes sobre o projeto e o local das instalações desta tecnologia serão anunciados pelas autoridades do Irã em um futuro próximo", afirmou Asgari. Ele também disse que a água pesada também pode ser utilizada para o tratamento de doenças como o câncer. Esta revelação coincide com uma declaração feita nesta sexta-feira em Teerã pelo porta-voz do Governo iraniano, Gholam Hussein Elham. Segundo ele, o Irã "conseguiu novos avanços que serão anunciados em um futuro próximo". Asgari disse que seu país "está disposto a continuar o diálogo (sobre as atividades nucleares iranianas) com países europeus, com a China e com a Rússia no âmbito das questões técnicas e jurídicas". Estas declarações foram divulgadas no momento no qual a comunidade internacional estuda a resposta de Teerã ao plano de incentivos em troca da suspensão de seu programa nuclear. Os líderes iranianos afirmaram que estão dispostos a reiniciar o diálogo sobre seu programa, que alegam ter fins pacíficos. Além disso, o Irã deixou claro também que não abandonará o processo de enriquecimento de urânio.