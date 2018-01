Irã pode retomar pesquisa nuclear nesta segunda O Irã poderá recomeçar hoje as pesquisas sobre combustível nuclear, anunciada nos últimos dias apesar da oposição da União Européia e dos Estados Unidos, divulgou a agência oficial iraniana Irna. "Cerca de 90% das atividades necessárias para retomar a pesquisa já foram concluídas com os inspetores da Agência Internacional para Energia Atômica (AIEA), que se encontram no Irã. Existe a possibilidade que o trabalho seja concluído hoje ou amanhã", afirmou um responsável iraniano, que pediu anonimato. Anteriormente havia sido divulgado que os inspetores da agência da ONU estavam na República Islâmica para assistir à remoção dos lacres das fábricas para enriquecimento de urânio. "O Irã forneceu à AIEA todas as informações necessárias. Agora os inspetores estão consultando sua matriz em Viena. É possível que estas consultas terminem hoje à noite, permitindo uma retomada das atividades já hoje", acrescentou a fonte da agência Irna.