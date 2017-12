Irã poderá fabricar bomba nuclear, segundo documento da UE O Irã estará em condições de fabricar uma bomba nuclear sem que a comunidade internacional possa fazer muita coisa para impedir, segundo um documento da União Européia (UE) revelado pelo jornal britânico Financial Times. O documento, preparado pela equipe do Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum da UE, Javier Solana, explica que o programa nuclear iraniano tem sido mais prejudicado pelas limitações técnicas que pelas pressões diplomáticas. O texto reconhece o fracasso das tentativas de comprometer o Irã numa negociação sobre o tema. Segundo o jornal, as conclusões pessimistas do relatório serão aproveitadas pelos partidários de uma solução militar, que temem que o Irã possa construir uma bomba dentro de dois ou três anos. "Em algum momento o Irã deverá adquirir a capacidade de enriquecer urânio na escala necessária para um programa armamentista", alerta o documento, com data de 7 de fevereiro e distribuído na segunda-feira aos 27 governos da UE. "Na prática, os iranianos seguem o programa no seu próprio ritmo, e as limitações têm sido as dificuldades técnicas, mais que as resoluções das Nações Unidas e da Agência Internacional de Energia Atômica", diz o relatório, segundo o jornal. O texto chega à conclusão de que "os problemas com o Irã não serão resolvidos só com sanções econômicas". O documento interno da UE explica que a rejeição iraniana da proposta apresentada por Solana no ano passado mostra ser difícil que "pelo menos a curto prazo, o Irã esteja disposto a estabelecer as condições para retomar as negociações".