Irã prende 2 jornalistas e expulsa correspondente da BBC Jila Bani Yaghoub e Bahman Ahmadi Amouie, dois importantes jornalistas iranianos, foram presos ontem à noite após as manifestações que terminaram em violento confronto com a polícia, afirmou o jornalista iraniano Issa Saharkhiz. Além disso, o governo iraniano ordenou que o correspondente da rede BBC, Jon Leyne, deixe o país em 24 horas e determinou que a sucursal do canal de tevê Al-Arabiya, com sede em Dubai, permaneça fechado por tempo indeterminado por "reportar de forma injusta" a disputa eleitoral para presidência da semana passada.