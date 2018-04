Irã prende pelo menos 10 suspeitos de trabalhar para a Mossad

TEERÃ - Mais de 10 pessoas foram presas no Irã em conexão com o assassinato de um físico nuclear no ano passado, e supostamente vinculados à agência de espionagem de Israel, Mossad, informaram nesta terça-feira 11, as autoridade iranianas.

O chefe do serviço de espionagem iraniano, Heidar Moslehi, acusou Israel de tentar reverter todo o avanço tecnológico nas nações muçulmanas mas não revelou novos detalhes sobre sua afirmação, feita no dia anterior, de que a investigação do Irã sobre o assassinato de um cientista nuclear havia levado seus agentes a infiltrar-se na Mossad.

Não foram especificadas quantas pessoas foram presas, mas Moslehi acusou os "mais de dez" detidos de pertencer a organizações vinculadas à agência israelense.

Entre os materiais que o Irã diz ter confiscado, e exibidos nesta terça-feira à imprensa pelo Ministério da Inteligência havia armas de fogo, equipamentos de comunicação, dispositivos para filmar e uma bomba. Uma das armas tinha um silenciador.

O catedrático da Universidade de Teerã, Masud Alí Mohammadi, foi assassinado em um atentado quando uma motocicleta com uma bomba atrelada explodiu em frente a sua casa enquanto ele saía para ir trabalhar em janeiro de 2010.

Não foi estabelecido um motivo para o seu assassinato, já que não havia nenhum vínculo conhecido com o programa nuclear do Irã.

Em novembro, duas explosões em Teerã mataram outro cientista nuclear e feriram outro, ambos aparentemente envolvidos com o programa nuclear iraniano.