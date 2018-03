Irã prendeu 4.000 manifestantes; 2.000 ainda estão detidos As forças de segurança iranianas detiveram aproximadamente 4.000 pessoas durante as últimas manifestações contra o governo, metade das quais continua detida, informou a procuradoria-geral da República Islâmica. "Ao todo, cerca de 4.000 pessoas foram detidas em todo país, sendo que 40% delas foram imediatamente libertadas", disse o aiatolá Abdolnabi Namazi, citado pela revista estudantil Isna e pela agência de notícias Ilna. "Atualmente, no entanto, ainda há aproximadamente 2.000 pessoas na prisão", acrescentou Namazi. De acordo com ele, cerca de 800 pessoas foram detidas somente em Teerã, a capital iraniana. Recentemente, o vice-ministro de Ensino Superior, Gholam Reza Zarfian, disse que um total de 80 estudantes teriam sido presos durante as manifestações, sendo 32 em Teerã. O movimento de protestos começou em 10 de junho em Teerã, estendendo-se para diversas outras cidades iranianas. As manifestações persistiram até 20 de junho, parando depois de uma dura ação policial e da repressão promovida pelas milícias radicais islâmicas.