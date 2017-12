Irã prentende retomar o dialogo com a UE O ministro de relações exteriores do Irã, Manoucher Mottaki, irá se reunir na próxima segunda-feira com o parlamento do comitê de assuntos internacionais europeu, disse um porta-voz do evento. A idéia do encontro veio do Irã e mostra que o governo de Teerã está pronto para "retornar ao diálogo" com a Europa, disse o porta-voz Thomas Bickel nesta quarta-feira. Na terça-feira, a UE informou ao Irã que queria normalizar suas relações, mas reiterou que o programa nuclear iraniano e sua falta de responsabilidade para com os direitos humanos está tornando a volta das relações algo impossível. A ministra das relações exteriores da Áustria, Ursula Plassnik, que tem seu país controlando a presidência rotativa da UE, teve uma longa conversa ao telefone com Mottaki na terça-feira passada. A relação entre Irã e UE está cortada nestes últimos meses após os comentários anti Israel feitos pelo presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e ataques contra missões diplomáticas da UE em Teerã devido às publicações das charges de Maomé. O Irã anunciou que tinha recomeçado suas atividades de enriquecimento de urânio de baixa escala, mostrando que está determinado a continuar seu desenvolvimento nuclear, mesmo com o veto internacional. O país diz manter suas pesquisas nucleares somente para fins energéticos, mas os Estados Unidos e Israel afirmam que o programa irá criar armas nucleares. O Irã insiste que sendo signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), que permite um desenvolvimento nuclear pacífico, pode continuar com o enriquecimento de urânio para seus reatores nucleares. Teerã ameaça se retirar do acordo caso seja proibido de exercer o seu direito.