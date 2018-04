Irã prepara exercícios militares no Golfo Pérsico O Irã informou hoje que sua Guarda Revolucionária vai realizar exercícios militares de larga escala no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, o que também deve incluir o Estreito de Ormuz. O general de brigada, Hossein Salami, disse que os cinco dias de exercícios na terra, céu e mar terão início amanhã, de acordo com informações da agência de notícias iranianas Irib. Ele disse que os exercícios têm como objetivo mostrar a "força, vontade e decisão nacional para defender a independência e a integridade territorial" de suas águas.