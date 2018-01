Irã prepara reabertura de embaixada em Cabul O Irã está preparando a reabertura de sua embaixada em Cabul, informou uma fonte diplomática citada pela agência de notícias IRNA. "As milícias estão deixando a cidade e o país agora está mais estável e seguro. Estamos nos preparando para reabrir a embaixada", disse a fonte. A sede diplomática iraniana em Cabul foi fechada em 1996, após a conquista da cidade pelo Taleban, que sempre foi hostil ao governo estabelecido em Teerã. O Irã apóia abertamente a Aliança do Norte, que na última semana conquistou quase dois terços do território afegão.Leia o especial