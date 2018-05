Irã: pressão não funcionará em diálogo nuclear O principal negociador nuclear do Irã, Saeed Jalili, disse hoje que quaisquer discussões entre as potências e Teerã a respeito do contestado programa nuclear do país persa deve ser baseado na cooperação, não em pressão. "Nós temos que ter e organizar conversas baseadas na cooperação, não na pressão", disse Jalili. "Uma estratégia dual não é benéfica - isso não ajudará as conversas a serem proveitosas", acrescentou ele, após dois dias de reuniões com as potências mundiais em torno do programa nuclear iraniano.