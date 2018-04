Irã pressiona diplomatas europeus, diz UE A União Europeia (UE) declarou que o Irã intimou diplomatas dos países membros do bloco em Teerã para protestar contra o que afirma ser uma interferência externa em uma questão doméstica, as eleições presidenciais no país. O ministro das Relações Exteriores da República Checa, Jan Kohout, cujo país detém a presidência rotativa da UE, disse que a reclamação iraniana era "equivocada" e que o objetivo do bloco não era interferir nos assuntos do país.