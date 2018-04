Irã proíbe estrangeiros de fazer reportagens ao vivo

De acordo com a determinação, os jornalistas de veículos com sede no exterior podem trabalhar somente a partir de sucursais, limitando-se a realizar entrevistas por telefones e a monitorar fontes como a televisão estatal. A decisão ocorre em um momento no qual diversos correspondentes e enviados estrangeiros começam a deixar o país depois de cobrir as eleições da semana passada. As autoridades iranianas informaram que os vistos dos profissionais de mídia não seriam renovados.