Irã proíbe funeral aberto para jovem morta em protestos

O noivo de uma jovem iraniana de 16 anos morta a tiros durante uma manifestação anti-governo em Teerã, no sábado, disse à BBC que as autoridades do país proibiram sua família de realizar um funeral público.

Um vídeo que mostra o momento da morte Neda Agha-Soltan foi colocado em blogs e sites como YouTube, Twitter e Facebook, e assistido por milhares de pessoas. Uma foto de seu rosto ensanguentado foi usada em protestos realizados na capital iraniana em várias cidades do mundo.

Veja também:

Vídeo com a morte de Neda no YouTube (ATENÇÃO: cenas fortes)

Irã descarta anular eleições e prepara posse de Ahmadinejad

Não cabe ao Brasil julgar o que acontece no Irã, diz Amorim

Justiça 'não tem sido feita' no Irã, dizem EUA

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

Segundo o noivo de Neda, Caspian Makan, as autoridades religiosas e a milícia Basiji, pró-governo, impediram a família de realizar uma cerimônia religiosa dedicada à jovem em uma mesquita por temer que ela se torne um símbolo dos protestos.

"As autoridades estão cientes de que todos no Irã e em várias partes do mundo sabem o que aconteceu com Neda", afirmou Makan, que se identificou como fotojornalista. "Eles temiam que muita gente fosse à cerimônia religiosa, e eles não querem mais confusão."

"Então, por enquanto, não termos permissão para realizar nenhuma reunião ou ato público de homenagem a Neda", explicou ele, na entrevista ao canal de TV BBC Persian.

'Covas prontas'

A jovem foi enterrada no domingo, no cemitério Behesht-e-Zahra, na zona sul de Teerã.

"Eles nos pediram para sepultá-la numa parte do cemitério que, aparentemente, tinha sido separada pelas autoridades para fazer as covas para as pessoas mortas durante os protestos da semana passada", afirmou Makan.

Ele ainda reclamou do fato de as autoridades terem demorado para liberar o corpo de Neda.

"Ela foi levada para um necrotério fora de Teerã, e os funcionários perguntaram se retirar partes de seu corpo para transplantes médicos. A família concordou porque queriam enterrá-la imediatamente", disse Makan.

'Tiro deliberado'

Segundo ele, Neda não estava participando diretamente dos protestos.

"Ela estava em um carro, com seu professor de música, a alguns quarteirões de distância, presa no congestionamento. Ela estava cansada e com muito calor, então saiu do carro por alguns minutos", disse o noivo.

"Foi aí que aconteceu. As testemunhas disseram e o vídeo mostra claramente que prováveis paramilitares Basiji à paisana atiraram nela deliberadamente. Ela foi atingida no peito."

"Ela perdeu os sentidos poucos minutos depois. As pessoas ainda tentaram levá-la para o hospital mais próximo, mas já era tarde mais", descreveu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.