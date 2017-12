Irã promete ao Iraque segurança na fronteira em caso de ataque O ministro de Defesa do Irã disse que seu vizinho Iraque não deve temer que os iranianos cruzem sua fronteira em caso de um ataque americano. "A fronteira iraquiana com o Irã permanecerá segura", disse o ministro da Defesa iraniano, Ali Shamkhani, após uma reunião de gabinete na quarta-feira, informou a agência de notícias oficial da república islâmica. "O Irã se opõe a toda ação militar contra o Iraque", disse. "Não interviremos no Iraque se isto ocorrer". O Irã, que lutou contra o Iraque em uma guerra que se prolongou de 1980 a 1988 e deixou um saldo de mais de um milhão de mortos, disse que uma guerra entre o Iraque e os EUA poderia desestabilizar a região do Golfo Pérsico.