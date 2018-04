Irã protesta contra 'interferência' dos EUA no país O Ministério de Relações Exteriores do Irã fez um protesto hoje para a embaixadora suíça em Teerã, Livia Leu Agosti, contra comentários de funcionários dos Estados Unidos que representariam uma "interferência" na política interna iraniana, segundo reportagem da televisão estatal do país. "Após os comentários| indevidos de funcionários norte-americanos em relação à eleição presidencial em nosso país, a embaixadora suíça em Teerã, que representa os interesses dos EUA, foi convocada pelo Ministério de Relações Exteriores", afirmou o texto. "Nosso protesto foi entregue à embaixadora."