Irã quer apresentar à ONU seu programa nuclear O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, quer apresentar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas os planos de seu programa nuclear civil, que o Ocidente diz ser uma tentativa secreta de produção de bombas, informou a mídia estatal neste domingo, 11. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia - e mais a Alemanha estão considerando impor sanções ao Irã devido as suas ambições nucleares, que Teerã insiste serem inteiramente pacíficas. "O presidente do Irã planeja falar em um possível encontro do Conselho de Segurança sobre o programa nuclear iraniano para defender o direito da nação de usar a tecnologia nuclear pacífica", disse o porta-voz do governo, Gholamhossein Elham, sem dar mais detalhe, de acordo com a TV estatal. Um porta-voz do ministério do Exterior confirmou a informação a jornalistas, mas também não deu mais detalhes. O Irã ignorou as exigências das Nações Unidas para interromper o enriquecimento de urânio, processo que as nações ocidentais afirmam ser controlado pelo país para a produção de bombas atômicas.