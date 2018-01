Irã quer fim de "interferência" da ONU em assuntos nucleares O Irã requisitou o fim da "interferência" do Conselho de Segurança da ONU em uma oferta feita publicamente nesta terça-feira, 6, em troca de limpar as suspeitas sobre suas contestadas atividades nucleares. Foi uma aparente tentativa de vetar as novas sanções sobre a recusa de Teerã cessar o enriquecimento de urânio. O Irã estava pronto para "negociar (...) para as resoluções dos tópicos da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) sem interferência" do Conselho de Segurança. A declaração, assinada por Ali Ashgar Soltanieh, embaixador do Irã à ONU, também dizia que o país estava pronto para "iniciar uma construtiva (...) negociação". Soltanieh, quando perguntado se seu país temia novas sanções, disse que "nenhum país aceita sanções" porque elas signficam "mais problemas para a população e para a nação", mas adicionou: "Isso não significa que ficaremos assustados". Em esforço para pressionar o Irã a suspender o enriquecimento de urânio, seis importantes embaixadores na Organização das Nações Unidas iniciaram uma semana de negociações sobre possíveis novas sanções nesta terça-feira, mas não parece haver acordo. O diretor-geral da AIEA, Mohamed ElBaradei, afirmou nesta segunda-feira em Viena que não é capaz de determinar a natureza do polêmico programa atômico do Irã, que já dura 4 anos. ElBaradei disse que Teerã aparentemente pausou seu programa de enriquecimento de urânio enquanto o país espera uma nova resolução da ONU. No entanto, uma fonte ligada ao governo iraniano descartou a possibilidade de que esta pausa se torne permanente. O Irã começou a construção de uma instalação nuclear nacional, disse nesta terça-feira o presidente da Organização de Energia Nuclear iraniana, Gholamreza Aghazadeh. "A pedido do presidente (Mahmoud Ahmadinejad), a construção da primeira instalação de energia nuclear doméstica com capacidade de 360 megawatts começou", disse.