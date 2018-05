Irã quer negociações sobre programa nuclear sediadas na Turquia

TEERÃ - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, disse nesta quinta-feira, 5, que a Turquia é o melhor lugar para as futuras negociações entre Teerã e as potências sobre o programa nuclear da república islâmica. Salehi deu as declarações ao lado do ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, que está em visita à capital iraniana. A informação partiu da agência semioficial Isna. A Turquia anunciou que está preparada para hospedar o diálogo.

No sábado, Saed Jalili, principal negociador do programa nuclear do Irã, disse que o país deseja retomar as negociações com as seis potências - Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha.

Jalili fez o pedido por negociações após novas sanções impostas sobre o Irã pelo Ocidente, por causa do enriquecimento de urânio praticado no programa nuclear. Enquanto os EUA e os países europeus acusam o Irã de buscar o desenvolvimento de armas nucleares, a república islâmica afirma que seu programa nuclear tem objetivos pacíficos. As informações são da Associated Press.