Irã quer negociar programa nuclear, afirma Solana O Alto Representante da União Européia (UE) para a Política Externa, Javier Solana, disse neste sábado que o negociador iraniano para a questão nuclear, Ali Larijani, quer dar início às negociações, mas sabe que há condições que devem ser cumpridas antes que isso aconteça. "Larijani gostaria muito de começar as negociações formais sobre o programa nuclear, mas sabe que para isso há condições prévias que precisam ser cumpridas" afirmou Solana. "Da minha parte, farei todos os esforços, porque acho que é importante que se tenha a possibilidade de negociar sobre este assunto", completou. Solana, que participou neste sábado da cúpula de ministros de Relações Exteriores da UE, se reunirá na próxima semana com Larijani para "tentar esclarecer alguns pontos". "Se o Irã aceitar a filosofia do projeto de cooperação que apresentamos em junho, creio que poderemos começar a negociar de maneira mais formal", afirmou. O representante da política externa da UE garantiu que Rússia e China apóiam a postura européia de prosseguir com as negociações, "caso haja possibilidades", mas ameaçou "aplicar a resolução do Conselho de Segurança" caso não haja esta opção. "O lado iraniano continua tendo ambigüidades. É preciso saber exatamente qual é a natureza do seu programa nuclear e obter garantias", afirmou Solana, acrescentando que é necessário fazer "um esforço de compreensão das posições de uns e outros".