Irã quer ´pacto de defesa´ com países do Golfo Pérsico O ministro de Assuntos Echehr Mottaki, revelou que o governo de Teerã está interessado em assinar um acordo com os países do Golfo Pérsico que chamou de "pacto de defesa", segundo uma entrevista publicada nesta sexta-feira, 30. Mottaki fez estas declarações ao jornal saudita Asharq Al-Awsat, após participar da cúpula árabe encerrada na última quinta-feira, 29. "Discuti esta proposta com o ministro de Exteriores saudita, o príncipe Saud Al Faisal", acrescentou Mottaki, que não esclareceu qual tinha sido a reação do chanceler da Arábia Saudita. Segundo os analistas políticos, é pouco provável que os seis países do Golfo (Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Barein e Omã) aceitem uma aliança militar ou de defesa com o Irã. Estes países expressaram repetidamente sua preocupação com a possibilidade de que a crise entre Irã e a comunidade internacional devido ao programa nuclear iraniano provoque um novo conflito bélico na área, além de temer a hegemonia do Irã na região. Sobre os soldados britânicos retidos pelo Irã há oito dias, Mottaki assegurou que "é necessário que o Reino Unido se desculpe pelo erro cometido por seu Exército (em alusão à violação de águas iranianas) para resolver a crise".