Irã quer que Ahmadinejad preste contas sobre economia

A agência de notícias Ilna disse que a maioria dos legisladores votou a favor de uma moção para um debate urgente sobre se eles deveriam ou não prosseguir com a segunda fase da reforma, que está no centro das políticas de Ahmadinejad. O objetivo da proposta é substituir progressivamente os subsídios aos combustíveis e alimentos por uma remuneração direta aos pobres.

Mas 179 membros do Parlamento, que tem 240 cadeiras, votaram a favor de uma revisão urgente do projeto, o que efetivamente representa uma paralisação dos trabalhos, em razão da recente queda do rial.

A moeda iraniana perdeu cerca de 25% de seu valor contra o dólar neste mês em razão das sanções internacionais, aplicadas em razão das suspeitas sobre o programa nuclear do país. Segundo críticos de Ahmadinejad, a desvalorização também aconteceu por causa da má gestão da economia.

Outra agência de notícias, a Mehr, citou um deputado não identificado dizendo que 93 legisladores assinaram uma moção para questionar Ahmadinejad sobre a economia do país. Segundo ele, a moção seria submetida ao conselho diretor do Parlamento após ser assinada por 100 parlamentares. Pela lei iraniana, 74 assinaturas são necessárias para convocar o presidente para interrogatório no Parlamento. As informações são da Dow Jones.