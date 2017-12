Irã quer realizar partes do enriquecimento de urânio O Irã quer cancelar parte de seu compromisso de interromper todas as atividades ligadas ao enriquecimento de urânio e ter a permissão para operar algumas centrífugas, disseram diplomatas nesta quarta-feira. Os iranianos disseram à Agência Internacional de Energia Atômica que desejam operar cerca de 24 centrífugas "para fins de pesquisa". Na segunda-feira, o país havia afirmado ter interrompido todas as atividades relacionadas ao enriquecimento de urânio para cumprir o acordo firmado em 6 de novembro, em Paris, com Inglaterra, França, Alemanha e União Européia.