Irã 'quer ter a opção de arma nuclear', diz AIEA

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohammed El-Baradei, disse acreditar que o Irã esteja dominando a tecnologia nuclear e que o país busca a opção de poder fabricar uma arma nuclear.

Veja também:

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Mohammed El-Baradei disse em entrevista à BBC que os países com armas nucleares são tratados de maneira diferente dos que não as possuem. Segundo ele, a Coreia do Norte, com uma bomba, foi convidada para a mesa de negociações, enquanto o presidente Saddam Hussein, do Iraque, que não possuía a arma, foi "pulverizado". "Eu tenho a impressão que o Irã gostaria de ter a tecnologia para permitir que ele tenha armas nucleares", disse El-Baradei.

"Eles querem enviar uma mensagem para os vizinhos, para o resto do mundo: 'Não mexam conosco". "Mas o objetivo final do Irã, como entendemos, é que ele quer ser reconhecido como uma grande potência no Oriente Médio". "Este é o caminho deles para conseguir reconhecimento, para conseguir poder e prestígio. Esta também é uma apólice de seguro contra o que eles ouviram no passado sobre mudança de regime."

No resto do mundo, El-Baradei disse que a maior ameaça é a possibilidade de armas nucleares caírem nas mãos de um grupo extremista. O diretor-geral da AIEA disse que o princípio de dissuasão nuclear não se aplicaria a tais grupos. O único futuro seguro, de acordo com El-Baradei, é um desarmamento nuclear generalizado liderado pelas atuais potências nucleares que possuem um total de 27 mil ogivas nucleares.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.