Irã reabre embaixada em Cabul O Irã reabriu a sua embaixada em Cabul, capital do Afeganistão, de acordo com informações da "Voz da República Islâmica" retransmitidas pela BBC e pela Dow Jones. De acordo com a emissora de rádio, o Ministério de Relações Exteriores do Irã informou que reabriu a embaixada após a saída das forças do Taleban de Cabul na semana passada. Leia o especial