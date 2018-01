Irã reabre embaixada no Afeganistão O governo do Irã reabriu sua embaixada em Cabul, capital do Afeganistão. De acordo com o porta-voz do Ministério do Exterior iraniano, Hamid Reza Asefi, a embaixada "retomou suas atividades nos últimos dias". O funcionário, entretanto, não explicou qual o trabalho realizado na embaixada iraniana. O Irã retirou seu corpo diplomático de Cabul em 1996, quando o Taleban capturou a capital afegã. O governo iraniano apoiou e forneceu armas para a Aliança do Norte, grupo que se opõe ao Taleban e agora controla três quartos do território afegão. A Aliança, impulsionada pelos bombardeios de aviões americanos contra o Taleban, tomou o controle de Cabul na semana passada. Leia o especial