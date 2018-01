Irã reafirma que seu programa nuclear é pacífico As atividades nucleares do Irã serão "transparentes, pacíficas e sob o olho vigilante" dos inspetores dos EUA, disse o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad em discurso nesta terça-feira na 61ª Assembléia Geral da ONU. Ahmadinejad acusou alguns membros permanentes do Conselho de Segurança (CS) da ONU, em uma aparente referência aos norte-americanos, de usarem o poderoso corpo da ONU como uma ferramenta de "ameaça e coerção". Além dos Estados Unidos, compõem o CS Reino Unido, Rússia, China e França. Ele também disse que a intensificação das hostilidades no Iraque serve como um pretexto para a contínua presença de forças lideradas pelos EUA continuarem no país.