Irã realiza enforcamento público de acusado de atentado O Irã executou o autor de um atentado a bomba no local do ataque, que matou diversos membros de uma tropa militar de elite, informa a agência de notícias oficial da república islâmica. O informe dá conta de que o governo enforcou Nasrollah Shanbe Zehi numa cerimônia pública em Zahedan, capital da província de Sistão-Baluquistão, um dia depois de uma corte revolucionária tê-lo condenado pelo atentado que matou 11 membros da Guarda Revolucionária, na semana passada. O atentado ocorreu quando um carro repleto de explosivos estacionou diante do ônibus que transportava os membros da Guarda. Zehi, capturado poucas horas após o ataque, foi condenado, ainda, pela morte de quatro policiais, um civil e um assalto a banco, todos crimes cometidos separadamente. O grupo extremista sunita Jundallah, ou Brigada de Deus, reivindicou a autoria do atentado. A agência de notícias, citando uma "autoridade responsável" não identificada, disse ainda que Zehi confessou que o atentado foi parte de uma conspiração dos EUA para produzir conflitos étnicos dentro do Irã. A mídia estatal iraniana já havia lançado alegações anteriores de conspirações americanas para fomentar dissensão étnica, principalmente no sudeste do país. Essa área, perto do Paquistão e do Afeganistão, é praticamente uma terra sem lei, e acredita-se que represente um ponto de travessia para drogas ilegais produzidas no Afeganistão. As acusações aos EUA surgem no momento em que se acumulam tensões entre Teerã e Washington, por conta do suposto envolvimento iraniano com os rebeldes do Iraque e do programa nuclear iraniano.