Irã rebate acusações de Israel O Ministério das Relações Exteriores do Irã descartou como "propaganda" sem fundamento as acusações israelenses de que o governo iraniano teria ameaçado implicitamente o Estado judeu com armas nucleares. "O Irã acredita que Israel, que possui uma vasta quantidade de armas de destruição em massa, é a fonte de tensão na região do Oriente Médio", disse o porta-voz da chanceleria iraniana, Hamid Reza Asefi, segundo citações publicadas hoje por jornais locais. "As declarações dos funcionários do governo israelense não têm fundamento e a propaganda lançada por Israel tem o objetivo de preparar o terreno para o massacre de mais muçulmanos na Palestina", prosseguiu Asefi.